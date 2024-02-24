L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1424
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
au moins explique-le moi d'abord.
Et alors ?
que doit-il se passer après l'écart ?
Et alors ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.04 20:45
Je propose de travailler ensemble sur des prédicteurs basés sur les phénomènes d'écart.
Sur la capture d'écran, vous pouvez voir que les écarts sont souvent des points de correction ultérieurs - grands et petits - je pense que pour ceux qui aiment travailler sur les petits mouvements, cela peut être utile.
J'ai déjà expliqué...
aah, je l'ai.
faitet un signe avant-coureur de l'élan
D'ailleurs, d'après ces données, les prédécesseurs de l'homme n'avaient pas une grande masse cérébrale...
Tous les mensonges...
Shurik, pourquoi es-tu si étrange ? Explorez le sujet si vous êtes intéressé, sinon, ne râlez pas.
Shurik, pourquoi es-tu si bizarre ? Étudiez le sujet si vous êtes intéressé, et si vous ne l'êtes pas, ne râlez pas.
Le sujet est pertinent pour moi et cet intervenant n'est pas la seule source d'information avec laquelle je suis familier depuis longtemps, je fais juste allusion au fait que vous devriez également vous référer à d'autres sources d'information, et ne pas tout prendre pour argent comptant.
Ne faites pas allusion à moi, faites allusion aux filles.
Bon, je ne vais pas perdre plus de temps sur ce sujet.
Pas Maksimushka le malheureux.
Misha, Kesha, Chuk et Gek -
Une seule et même personne.
Non, je ne regarde pas Alesha,
Je n'aime pas les lacunes depuis l'enfance.
A.K., A.Nikolaev - avec humour...
Et nous rions ensemble sous la table))))
J'ai lu Blok et Nabokov,
Pas Maksimushka le malheureux.
Misha, Kesha, Chuk et Gek...
Une seule et même personne.
Non, je ne regarde pas Aliocha,
Je n'aime pas les lacunes depuis l'enfance.
A.K., A.Nikolaev - avec humour...
Et nous rions ensemble sous la table))))
Chorus (dans le style du rap russe) :
♪ Inondation, l'inondation est agréable comme la fornication ♪
¶ and we don't get banned ¶
¶¶ Don't use the mat, don't scold the MC ¶¶
¶ et ne pas déranger le modérateur ¶
¶ L'inondation, l'inondation, l'inondation n'est pas acceptable ¶
♪ mais ça ne va pas te faire bannir ♪
Un parfait exemple de dimorphisme cérébral, ou simplement de microcéphalie... il braille, mais on ne peut pas dire ce qu'il essaie de dire. Ça a été comme ça toute sa vie.
mais c'est le niveau de fascination nabokovienne de Mlle Vizard.
Le professeur incompris a continué à plonger... au-dessus du nid de coucou...