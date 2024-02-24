L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1425
le pauvre, pas assez d'attention... viens ici ))))
je jure... je prie ))))
Qu'en est-il de l'ensemble des données ?
J'ai akurasi 57.3% loglos 0.688
L'essentiel est que la boîte noire s'affiche à peu près de la même manière sur l'AM, et non comme en
Quel est votre problème ? 3% de bénéfice
je pense que tu fais du relooking, je suis tout à fait libre d'accès dans les articles, crétin ahahah))un minable menteur sans valeur qui est aussi un idiot )
vous n'avez pas tout à fait raison - ni vous ni moi n'avons rendu public le suivi des échanges, et discuter avec quelqu'un - comment ça ? seul celui qui ne fait rien a tort, n'est-ce pas ? )))
Arrêtez ou vous allez me montrer votre surveillance ? ;)
Ce n'est pas en vain que l'on dit : "On récolte ce que l'on sème".
Un autre a vu le jour)) Quel genre de chaîne de montage utilisent-ils pour faire de vous des sages ?
Comment pouvons-nous discuter de quoi que ce soit avec ces "gens" ?) C'est pourquoi le sujet est mort.Je voulais avoir une conversation normale sur ML, mais il s'avère qu'il n'y a que des abrutis.
Si vous voulez discuter de quelque chose de manière normale, alors ce que les considérations ont une fois collé à mon fil et sont arrivées au point où tout le fil a été retiré, ce n'est pas gentil.
Mais je ne vais pas m'abaisser à votre niveau.
Chacun a une conception différente de la beauté.
Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas avec le réseau neuronal ? J'ai lu un article sur un site local concernant le transfert d'un réseau neuronal de NeuroPro dans un EA. J'ai fait tout ce qui est décrit et j'ai obtenu le même résultat.
Mais dès que j'arrive à l'avant ou vice versa, dès que je dépasse la période spécifiée, le chaos pur commence, pas un seul signe de vie, les bénéfices vont immédiatement au fond ou s'envolent, sans aucun signe d'augmentation systématique des bénéfices, même un peu.
Le réseau neuronal est-il adapté à l'histoire ? Ou devons-nous simplement changer quelque chose (poke où) pour que cela ait l'air rentable. Mais alors qu'est-ce qu'il faut changer exactement (dans le programme ou peut-être un autre programme à utiliser).
C'est extrêmement surprenant, il n'y a pas de modification intentionnelle de l'algorithme comme c'est le cas dans les grails de test, c'est-à-dire que l'EA ne regarde pas en avant, mais ce qui est amusant, c'est que lorsque vous définissez "ne pas ouvrir de transaction si la prévision est inférieure à 50 pips" dans les paramètres, alors lors du retest... Il ne reste que les transactions ouvertes juste avant les toutes nouvelles bougies, dans la direction souhaitée et avec la taille de profit souhaitée (l'impulsion entière). Bien qu'il n'y ait aucune logique de négociation dans le conseiller expert, à l'exception d'un ensemble de centaines de nombres réels - les poids du réseau neuronal et la formule de sommation.