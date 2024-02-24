L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1159
Quelques conneries que j'ai écrites la nuit dernière sans rien faire :)
L'un des NS essaie d'identifier les cycles ayant la réponse la plus élevée possible, le second les extrapole dans le futur (comme si les cycles étaient plus faciles à prévoir que les prix eux-mêmes).
Je l'ai retourné, c'est tellement drôle... si à l'intersection avec zéro ou de l'attendu à l'ouvert
Quel inventeur vous êtes !
Peut-être que les résultats de ce travail commun des réseaux peuvent être transformés en un prédicteur et donnés à d'autres réseaux/arbres pour être mangés ?
Je voulais proposer dans la discussion de la Bibliothèque : RL GMDH : un EA basé sur Expert Advisor est bien, mais imho, d'abord nous avons besoin de visualiser ce que l'EA voit, c'est-à-dire nous avons besoin d'un indicateur, pas d'un EA, mais maintenant je vois que vous avez déjà pensé à tout ))))
Si vous avez un indicateur, vous devez maintenant écrire un EA basé sur celui-ci et prendre le temps d'observer en mode visualisation.
SZZY : j'ai vu un indicateur dans kodobase il n'y a pas si longtemps qui ressemble exactement au vôtre mais sans les lignes rouges à droite.
redessine le futur assez fortement, mais globalement cette boule orange est allée vers une contraction (la grande) et les petits cycles ont bien prédit la hausse et la baisse, après un certain temps (la capture d'écran précédente était un achat, pour l'intérêt).
prédit à nouveau qu'il y aura un petit cycle rouge à la hausse, c'est-à-dire la croissance d'un petit nombre d'individus.
je ne sais pas, c'est plus difficile à décrire avec le robot, mais je peux le voir avec mes yeux.
J'ai mis les bâtons de test pour voir si ça tourne :) en général le signal principal est un croisement de ligne zéro
pourrait être bon pour les jeux d'argent
sur la limite inférieure, vous pouvez valider (plus l'écart par rapport au milieu est important, plus le résultat est précis), en dessous d'une certaine limite, vous n'y croyez tout simplement pas,
et sur le supérieur (si le graphique est correct, c'est-à-dire qu'il n'est pas involontairement décalé dans le futur), alors entrer par des retours à la moyenne, c'est-à-dire, renverser vers le bas au-dessus de 0 - vendre, en dessous de 0 et vers le haut - acheter.
PS/ (ok si ce n'est pas le cas) mais quelque chose me dit que l'on pourrait (et que quelqu'un l'a probablement fait) aborder ces graphiques d'une manière différente :-) D'une manière ou d'une autre, sur un pressentiment, je vois une autocorrélation de 4-5 barres et sa valorisation
Auto-régression :) non décalée. à la moyenne ne fonctionne pas - la sort périodiquement. Les signaux sont OK aux passages à 0 ligne, mais il redessine la dernière barre bien sûr. Si vous pouvez d'une manière ou d'une autre déterminer avec vos yeux ce qui va se passer... alors je ne pense pas que ce soit le cas sur le robot) juste pour le plaisir.
s.s. Le cycle n'a pas été prédit, l'extrapolateur a été redessiné. Même sur de tels cycles, cela ne fonctionne pas, sans parler d'essayer d'en fixer le prix.
Et aujourd'hui j'ai regardé - la grosse merde a prédit ok, et aujourd'hui elle a donné un signal d'achat elle-même et prédit plus de croissance. OK, j'ai fini de spammer :) mais les modifications d'AR\Arim pourraient être intéressantes - c'est pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des algorithmes d'apprentissage automatique ?
Je dois réduire le nombre de transactions.
Je ne trouve rien de bon.
Il dit qu'il est temps de faire un peu d'honneur.
Je vais essayer de faire mon propre extrapolateur, un meilleur.