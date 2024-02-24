L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1162
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vous l'ai dit, pour ceux d'entre vous qui sont dans l'obscurité.
Donc, affichez un tableau pour nous, les pétroliers, avec une prévision pour décembre, afin que les prix, non pas comme si nous n'avions pas vu, mais vraiment
Si vous ne voyez pas les prévisions, vous devrez peut-être leur donner un vrai repère.
Alors quel est l'intérêt de faire une telle prédiction ? D'attendre un mois pour la vérifier ? Pourquoi devrais-je faire cela si je peux diviser les données en traces et les tester et les vérifier en une seule fois ?
En général, l'essentiel de mon message ne portait pas sur les prédictions mais sur la nature des renversements de situation. Personnellement, cette caractéristique m'a paru très intéressante et j'ai décidé de la partager...
Si vous voulez faire une prévision, vous pouvez le faire, le renversement devrait se produire sur une des flèches (selon l'idée).
Alors quel est l'intérêt de faire une telle prédiction ? D'attendre un mois pour la vérifier ? Pourquoi devrais-je faire cela si je peux diviser les données en traces et les tester et les vérifier en une seule fois ?
En général, l'essentiel de mon message ne portait pas sur les prédictions mais sur la nature des renversements de situation. Personnellement, cette caractéristique m'a paru très intéressante et j'ai décidé de la partager...
Si vous voulez faire une prévision ici, vous pouvez utiliser celle-ci, le renversement devrait se produire sur une des flèches.
cela ressemble à un eurodollar de quatre heures, si c'est le cas, prévoyez une hausse à la fin de la semaine prochaine, merci, nous verrons bien...
Il s'agit d'un trein de 5 minutes sur l'eurodollar 8k points et d'une prévision 8k.
Il s'agit d'un trein de 5 minutes de l'eurodolar 8k point et 8k prévision
Bonjour à tous. Qui veut essayer son TS sur mes données ? Essayons encore une fois. Spécifiez le nombre minimum d'enregistrements pour la formation. Je me souviens avoir appelé les numéros à partir de 1000 ou moins ?
TS est une stratégie de trading et comment l'essayer - trader sur ces données ?
En effet, d'autant plus que nous n'avons réussi à sauvegarder que 200 entrées jusqu'à présent, ce qui pour beaucoup de gens sera exceptionnellement peu. Donc il n'y a pas de raison... passons à autre chose...
Comment va votre réseau Max ? Partagez-le, c'est intéressant.
Avez-vous déjà essayé ?
Nous prenons l'une des composantes principales, la deuxième ou la troisième , si elle présente une périodicité prononcée, nous ne prenons pas la première, car elle présente généralement une tendance pure.
Je ne l'ai pas essayé, j'ai tout fait en Matlab, car j'avais beaucoup de matériel prêt à l'emploi, mais ma licence pour Matlab a disparu, et je ne l'ai fait fonctionner à nouveau qu'aujourd'hui... mais je ne pense pas que j'irai plus loin dans ce sujet.
Le problème est dans la périodicité, qui n'existe pas et n'existera pas, toute méthode - SSA, ou Fourier, ou réseau neuronal MLP - implique que la périodicité trouvée sur les données d'entrée se poursuivra dans le futur, hélas, il n'y a pas une telle chose avec les séries de prix, et s'il était possible de trouver la périodicité, alors pour la centième fois je le répète, les indicateurs standards de l'offre MT fonctionneraient mieux que n'importe quel Matlab moderne))).
Oooh... un article sur la façon d'analyser un rendez-vous.
Pour ceux qui parviendront un jour à s'y retrouver :) Je pense traduire l'application pour le marché, avec un exemple simple comme une montre qui mesure le rythme cardiaque, comme ici.
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98Il n'est pas exact à 100 %, mais les données du monde réel ne sont jamais parfaites, et nous pouvons toujours extraire des connaissances utiles de données bruyantes avec le bon modèle !
Je le lirai le soir, si c'est un article sur la façon de convertir des données d'entrée (séries de prix) pour une analyse plus poussée, alors c'est ce que je recherche.