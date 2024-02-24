L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1160
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des algorithmes d'apprentissage automatique ?
Je dois réduire le nombre de transactions.
Je ne trouve rien de bon.
Moyenne les signaux, il y aura moins de transactions.
Il existe autant d'algorithmes que de modèles d'apprentissage automatique et la fonction cible est évidente - la rentabilité, il ne reste plus qu'à faire le bon choix des prédicteurs.
J'ai essayé une fois avec un muwig de la livraison MT4, rien de compliqué, presque comme une sculpture où vous prenez un bloc de pierre et coupez tout le surplus ;)
La coupure de temps de la capture d'écran précédente a fonctionné (pour que le cycle ascendant se termine), bien vendue de manière préventive, je me demande :)
Par exemple, la moyenne mobile est plus élevée que le signal - le signal est ignoré.
C'est vrai ?
Il dit qu'il est temps qu'il apprenne sa leçon.
Je vais essayer de faire un meilleur extrapolateur de mon côté.
pourquoi ne pas le vérifier dans le testeur ? ou avez-vous été infecté par les gens autour de vous qui le vérifient en ligne ?
)))
Je n'ai pas encore atteint le testeur, je suis en train de construire mon propre extrapolateur, je ne l'aime pas.
Par exemple, si le muving est au-dessus du signal - alors le signal est sauté.
Comme ça ?
Bien joué Maxim ! J'ai enfin commencé à penser aux prédicteurs au lieu des modèles, et aux prédicteurs adaptatifs, pour lesquels je vous donne deux points.
Et oui, j'aurais écoutéIgor Makanu et fait le test.
Il y a une semaine environ, j'ai fait quelque chose de très similaire, en utilisant uniquement la méthode d'analyse spectrale "ssa", mêmes cycles, mêmes coupures, ça marche à l'œil, mais ensuite j'ai regardé l'historique et .... :( ...
Au fait, il est intéressant d'entendre comment le réseau trouve les cycles, comment l'algorithme fonctionne-t-il en général ?
Ce n'est rien, vous pouvez trader à l'œil parfois, cela ne va pas automatiquement prédire constamment dans les +.
J'ai examiné un autre algorithme similaire - il pourrait ne pas donner de résultats positifs sans matrilinéaire. Régression normale sur toutes sortes de muvings ou simplement atoregression.