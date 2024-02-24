L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1131
Je ne dirai rien)))
Dites-moi, où est le problème, j'accepte les critiques.
Les zones sont éparpillées.
ce n'est pas très clair ce qui se passe.
la zone plate a mangé la zone de tendance...
jusqu'à présent, une décision ambiguë
Ahh, je vois.... J'ai déjà demandé à la toxica dans ce fil, maintenant c'est à vous... Le Napoléon ne te serre pas ?
)))
Merde, où étiez-vous quand je demandais à tout le monde ici depuis des jours comment chercher un flotteur))).
Je vais utiliser mon indicateur de toute façon.
Remplacez le mot "plat" par le mot "consolidation",
Il existe aussi un canal, des latéraux, des dents de scie, une densité ;))
J'appelle ça un "flyaway", je suppose que je m'y suis habitué.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Merci, musique ok))
Je me suis également demandé s'il y avait une alternance régulière entre les flops.
J'ai lancé une fenêtre coulissante sur l'Euro et enregistré les caractéristiques de ma fonction
Procédons à une analyse spectrale))))
Désolé, j'ai changé le mauvais arbre.
Il s'avère que nous pouvons prédire les intervalles entre les bémols et si nous pouvons prédire l'approche des bémols c'est autre chose
Ou peut-être que j'ai juste trouvé un cycle de volatilité normal et queVizard se tord de rire)).
La période d'une série de prix est infinie
Et votre période sera un multiple de votre fenêtre.Dans ce cas, si le cotier dépasse la fenêtre (et il la dépassera en dynamique, à 100%), une erreur se produira.
Je ne vais pas dire quoi que ce soit))))
J'ai déjà écrit dans le fil de discussion sur le fait de regarder les "courbes" dans le testeur, vous avez atteint un nouveau niveau de "courbes". ))))
C'est étrange d'entendre une telle question de la part d'un homme qui a écrit au SSA.
Ou pas ?
Je ne vais pas dire quoi que ce soit. ))))
Je l'ai dit moi-même ;)))
C'est vrai, c'est le même cycle.
Le SSA est cool, je me suis souvenu de mon travail avec les matrices, pour ainsi dire, pour me recharger l'esprit, et quelques idées sur la prévision sont apparues, ensuite je mettrai les matrices de trajectoire dans les réseaux neuronaux, et puis.... Je vais soit utiliser des courbes, soit continuer à lire ;)
les courbes ne fonctionnent pas)