L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1125
Y a-t-il un problème avec votre cerveau ? C'est quoi ce putain de "forward" ? ????? Vous vous êtes adapté au bruit (10 jours de minutes) et vous avez exécuté cet aléatoire sur la démo. Je n'ai pas besoin de voir "ce qui va se passer", je le sais d'avance.
Pour deux savants : en avant est minimum 200 transactions (juste comme un indice pour l'élaboration), tandis qu'une normale 1000-3000 transactions si SR>3, si SR<3 alors la nécessité d'encore plus de transactions, sur les données qui en aucune façon ne pouvait pas être vu lors de la formation, ont formé sur les minutes sur une année, testé pour 2-3 mois, ou mieux formé pour 3-5 ans, testé sur l'année et bien sûr le test prendre de l'avenir )))) Par Dieu, les jardins d'enfants, les ours gitans et les quasi-marchands, qu'ils aillent se faire foutre...
Mec, allez, ne te soucie pas du mec. Il s'est entraîné pendant dix jours et, selon les règles du genre, un modèle ne peut pas durer longtemps. La question est la suivante . Pourra-t-il répéter ce résultat avec l'optimisation suivante :: :
Tu as perdu la tête.) Vous êtes notre idole, notre professeur, notre mentor... vous êtes notre putain d'idole, de maître, de mentor... !))
OOO Je vois que l'artillerie lourde est déjà là et je suis ivre..... ♪ Hold on to me, seven of you ♪)
il faut de l'information pour un cerveau, montrez au moins quelque chose pour étayer ce que vous décrivez, sinon, à en juger par les faux messages précédents, ce ne sont que des bêtises...
Sur un hasard. Le second, ne demandez pas à l'ajouter, vous allez baver.
Un peu de temps va travailler sur n'importe quel bélier, le bon)))).
Ecoute, tu penses vraiment que la non-réalisation est cool dans cet exemple ????. Je ne le pense pas...... Dis-moi, que vas-tu faire à ces moments-là ?
Misha, je ne ferai rien là-bas)))). La seule chose que je ferais est d'examiner le marché et de le comparer avec le commerce réel).
C'est donc dire que 90 % des utilisateurs de cette optimisation particulière risquent d'éteindre le robot. Les rabattements sont trop élevés. C'est là que vous vous demandez. Qu'est-ce que c'est ? Une baisse de l'équilibre ou un retour en arrière. C'est juste que... ...juste des informations pour les débutants. Les problèmes dans le commerce réel sont d'une autre nature.....
Ecoutez, les gars, je suis un peu secoué d'avoir vérifié ma métrique et tout ce que je dois faire pour résoudre ce problème est d'aider à trouver la réponse.
En java, j'ai cette expression
double[] pattern = min.get(i) ;, où min est une liste de tableaux et dans cet exemple, la chaîne entière est passée au pattern.
J'ai besoin de passer cette chaîne au motif mais seulement de 1 à 5 éléments, et du cinquième au dixième à une autre variable. Des idées ? ? ???
Misha je ne ferai rien là)))) Voici un exemple de la façon de faire un hochet sur 1 aléatoire, pas plus)))).
Vous n'avez pas besoin de poser ces questions si vous voulez faire un modèle correct avec un modèle correct.
et observer l'AM sur les données marquées, et non pas deviner à l'œil l'équi.
vient de le répéter pour la centième fois. 0,7 sur la couleur de la bougie est bon, sur la vôtre c'est nul...
J'ai décrit l'utilisation classique du mo, je vous ai donné le p, vous aviez tout, mais...
tu l'as encore raté et tu es allé travailler le lundi))))
Ouais, eh bien... Tu sais, je suis content de travailler là-bas. Ce n'est pas Gazprom, tu sais. C'est google, seulement dans son propre domaine. .... :-)
Recrache-le ! Où et quoi vous travaillez. Amusons-nous un peu...
Et avec l'aide de java ???? C'est tout....... Pensez-y comme à une ligne. Je ne sais pas comment accéder à un élément de type chaîne de caractères dans une liste. J'ai déjà tout essayé par intuition et je suis déjà foutu. Et vous dites que le mettre là-bas... et je ne parle pas du travail, je parle de l'ensemble de la chose. ....
Oui, vous êtes un maximaliste et un sado-masochiste. Bon, 200 affaires sont toujours là, mais 1 000 à 3 000 sont déjà une dérision). Et 3 ans de formation pour un certain nombre d'instruments est un non-sens. 2 ans - il s'agit de la durée de vie d'un système en raison de l'évolution du marché. Même mes systèmes - de 4 à 10 transactions par jour, pendant 2 ans, feront environ 2000 transactions avant de mourir.
Apprendre à partir de données vieilles d'un an est une perte de temps. Les 6 mois précédents sont tout ce dont nous disposons pour la formation et les tests. Cela représente environ 600 transactions au total. Cela dit, il est indéniable que des contrats de 3 ans et 3 000 dollars seraient une bonne chose. Oui, bien, mais où les trouver ?
Une autre question ici est de savoir sur quoi enseigner et sur quoi tester. Il semble plus logique d'enseigner sur les 3 derniers mois. Ensuite, il faut tester sur les précédents. Mais enseigner les précédents signifie enseigner quelque chose qui a déjà manqué depuis longtemps.
La théorie est donc bonne si l'on considère le marché comme un système rigide et préservé. Je pense que le marché évolue considérablement, même en l'espace de quelques mois.