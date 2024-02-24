L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1128
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas à quel point Neuroshel était bon, et son renouveau surpasse désormais tout logiciel d'analyse. C'est comme comparer MT par rapport à d'autres terminaux, et NS par rapport à d'autres logiciels d'analyse de marché est tout simplement le leader incontesté. Oui, l'unité de réseau neuronal était juste horriblement défectueuse. Les filets y étaient farouchement enseignés, etc. Mais l'idée qu'il contient gagnera le cœur de tout trader non familier avec la programmation, car il n'était pas nécessaire...
L'ensemble du travail a été réalisé exclusivement avec un tableau complet de données, il n'y avait aucune barcharchie et toute théorie pour le TS a été testée en 10 minutes uniquement à l'aide de la souris. Je me souviens que je changeais de souris comme de gants au cours de l'année, mais ce n'est pas un gros problème de créer une imbrication infinie de l'indicateur dans l'indicateur. Connexion de la DLL. Je me souviens que Cloth était l'un des premiers de notre société à avoir commencé à les écrire. Pas le sujet....
Lorsque vous exécutez le programme, il y a plus de trois boutons, mais la flexibilité du programme était telle que toute théorie y était d'abord testée et si elle était utile, elle pouvait être mise en œuvre dans MT. Ce logiciel permettait à des personnes peu expérimentées en programmation de réaliser des TC à l'égal des professionnels. L'apparence était modeste, mais les possibilités étaient infinies. Ne prenez pas cela comme une publicité, pour autant que je sache, il ne supporte plus BUT.
Je veux vraiment le faire revivre. Ne pas prendre le code de quelqu'un d'autre, et écrire un tel programme à partir de zéro, en prenant l'idée de l'approche pour construire des stratégies et des systèmes comme un tout..........
Il est clair que des investissements sont nécessaires et que les programmeurs doivent être de Dieu, comme Klot l'a dit un jour à propos de lui-même. Comme il avait l'habitude de dire Wizard ???? Il va les programmer à fond. Reshetov est l'un d'entre eux, d'ailleurs. Il doit avoir la tête qui tourne en me regardant bousiller son code la nuit, mais je vais le réparer, je le promets......
Je vais certainement lancer ce projet, mais il sera plus moderne avec les technologies actuelles dans les NS et croyez-moi la demande pour un tel produit sera juste énorme, étant donné que les traders deviennent des programmeurs sous la contrainte. Et il n'y a pas de code. Le marché n'est pas connecté au marché, le prix n'est pas connecté au marché, le prix n'est pas connecté au marché, le prix n'est pas connecté au marché, le marché n'est pas connecté au marché. Si des investisseurs ou des programmeurs lisent ce message, veuillez me contacter en privé et nous pourrons discuter de la façon dont je vois les choses. Mais ce programme sera à télécharger depuis le playstore..........
Tout ceci est fait avec 10 lignes en R, y compris la sortie de equi sur le graphique))))
Écoutez, comment puis-je entraîner un réseau ou un autre classificateur dans la fonction de fitness de R-ka ? J'ai tout googlé et je n'ai rien trouvé(().
Ou bien une telle formation est-elle en principe impossible sans AG ?
Pas sans ga, je ne sais pas. Tu as fait ton hochet ?
Honnêtement ? Je ne l'ai même pas essayé... J'ai échoué quelques fois en mode test en ligne et j'ai perdu tout intérêt brusquement, peut-être que je reviendrai un jour...
J'ai fait quelques expériences avec des mesures de proximité, la cointégration fonctionne très bien (test de Dickey Fuller), au lieu de la corrélation ou de la distance euclidienne, je n'ai même pas besoin de chercher un modèle après l'autre, je peux utiliser un modèle standard -> trouver des analogues - faire une moyenne - obtenir une prévision - partir.
Je veux faire quelque chose d'adaptatif, mais je manque de connaissances.
J'ai terminé)))
il ne fait que flirter... pour que tu te sentes mieux ;)
Trop et pas assez, c'est mauvais ; il devrait toujours y avoir un juste milieu, c'est-à-dire une mesure)).
c'est vrai ;))
J'ai lu la nouvelle, j'ai été intéressé par la photo, une recherche sur la photo a donné un résultat :
Si Google détermine que l'IA est ceci, alors une photo...
Alors... bien, rapidement, tout le monde louche et qui est
qui peut voir les programmes et les indicateurs ici ? ???
;)
donc... bien, à quelle vitesse tout le monde louche et quivoit quels programmes et indicateurs ici ????
;)
Sur le moniteur de gauche, il y a une sorte de graphique de distribution. Oui ? Non ?
Il y a une sorte de tableau de distribution sur le moniteur gauche. Oui ? Non ?
Comment le saurais-je ? Si je le savais... Je serais assis ici à gagner de l'argent ! !! Mais c'est une bonne photo ! ;)
Il y a une sorte de tableau de distribution sur le moniteur gauche. Oui ? Non ?
Non, je pense que des personnes "adultes" y travaillent et qu'il n'y a pas de distribution.
Il y a une sorte de tableau de distribution sur le moniteur gauche. Oui ? Non ?
les volumes horizontaux habituels ! !! Jésus ! D'où venez-vous ? )) Ah, j'ai oublié que c'est un forum sur le Forex)