J'ai créé un indicateur qui est assez bon pour mettre en évidence les tendances, jusqu'à présent je l'ai appelé une super-tendance)).

Il y a maintenant deux versions en développement, dans la Fig. Eur 5min 25k points

La tendance bleue est à la hausse, la tendance rouge est à la baisse,


Une version est en avance sur l'autre et vice versa, je pense que je vais juste les croiser ensemble ...

Cet indicateur n'a pas de paramètres, pas de périodes, pas encore de MO)) l'idée principale de l'indicateur est l'adaptabilité et l'économétrie...

A mon avis, c'est le meilleur des indicateurs de tendance que j'ai jamais fait, bien que les calculs pour les tests soient assez chers, mais ça vaut le coup ...

Alors voilà)) Bonne chance à tous !

mytarmailS:

Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/code/16774

tu vas souffrir dans l'appartement de toute façon

voyons voir, les tests montreront....

Mon indicateur n'a rien à voir avec ce qui est dans le lien, ni avec les moyennes mobiles, il est fondamentalement différent.

Il n'est même pas tiré au sort par le prix, comme c'est généralement le cas.

mytarmailS:

voyons voir, les tests montreront....

Mon indicateur n'a rien à voir avec ce qui est dans le lien, ni avec les moyennes mobiles, il est fondamentalement différent dans tous les domaines.

même chose en essence mais pas en forme

les tests seront cependant intéressants à voir
 
Maxim Dmitrievsky:

Hélas et ah... même chose dans le fond mais pas dans la forme.

il sera cependant intéressant de voir les tests

Voyons Max, je veux vraiment que tu aies tort.)

L'expérience dit que les miracles ne se produisent pas, mais d'un autre côté, l'expérience dit que j'ai créé quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant.

 
mytarmailS:

Voyons Max, je veux vraiment que tu aies tort...)

L'expérience me dit que les miracles n'arrivent pas, mais d'un autre côté, l'expérience me dit que j'ai créé quelque chose de différent de tout ce que j'ai fait auparavant...

c'est joli

un seul problème

la ligne entre un plat et une tendance est presque la même que le croisement de 2 MAs avec toutes les pertes multiples qui en résultent.

 
Renat Akhtyamov:

C'est joli.

La seule chose est...

la ligne entre le plat et la tendance est presque la même que le croisement de 2 MAs avec toutes les pertes multiples qui en résultent.

Ouais, c'est des conneries. MAs, un canal, + une rupture dans le canal. Et tout l'amour.

 
Yuriy Asaulenko:

Ouais, c'est des conneries. MAs, canal, + rupture de canal. Et tout l'amour.

))))) ahah

Vous êtes quoi, un étudiant du club de forex ? ))

Pourquoi ? le stochastique est meilleur))))
 
mytarmailS:

Voici ma réponse.


 
mytarmailS:
 Qu'est-ce qui se passe avec les essuie-glaces ? Stochastique c'est mieux))))
Merci. Peut-être que ça le sera.
Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais pour une application complètement différente. Probablement mieux ensemble avec les MAs.
