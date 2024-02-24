L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1134
J'ai créé un indicateur qui est assez bon pour mettre en évidence les tendances, jusqu'à présent je l'ai appelé une super-tendance)).
Il y a maintenant deux versions en développement, dans la Fig. Eur 5min 25k points
La tendance bleue est à la hausse, la tendance rouge est à la baisse,
Une version est en avance sur l'autre et vice versa, je pense que je vais juste les croiser ensemble ...
Cet indicateur n'a pas de paramètres, pas de périodes, pas encore de MO)) l'idée principale de l'indicateur est l'adaptabilité et l'économétrie...
A mon avis, c'est le meilleur des indicateurs de tendance que j'ai jamais fait, bien que les calculs pour les tests soient assez chers, mais ça vaut le coup ...
Alors voilà)) Bonne chance à tous !
vous allez souffrir dans l'appartement.
tu vas souffrir dans l'appartement de toute façon
voyons voir, les tests montreront....
Mon indicateur n'a rien à voir avec ce qui est dans le lien, ni avec les moyennes mobiles, il est fondamentalement différent.
Il n'est même pas tiré au sort par le prix, comme c'est généralement le cas.
même chose en essence mais pas en formeles tests seront cependant intéressants à voir
Voyons Max, je veux vraiment que tu aies tort.)
L'expérience dit que les miracles ne se produisent pas, mais d'un autre côté, l'expérience dit que j'ai créé quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant.
c'est joli
un seul problème
la ligne entre un plat et une tendance est presque la même que le croisement de 2 MAs avec toutes les pertes multiples qui en résultent.
Ouais, c'est des conneries. MAs, un canal, + une rupture dans le canal. Et tout l'amour.
))))) ahah
Vous êtes quoi, un étudiant du club de forex ? ))Pourquoi ? le stochastique est meilleur))))
Voici ma réponse.
Qu'est-ce qui se passe avec les essuie-glaces ? Stochastique c'est mieux))))