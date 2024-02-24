L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1130
Donc si vous prenez une fenêtre de la taille de toute l'histoire, elle sera plate du début à la fin ?
Pourquoi ?
Je me demande juste ce qui va se passer.
(Le fait de regarder avec les yeux n'est-il pas une option ? ))
voilà un algorithme ;)
Jetons un coup d'œil ?
Nous pouvons également essayer de trouver un mouvement directionnel en termes de l'algorithme
on considérera qu'il y a une tendance lorsque deux paramètres sont inférieurs à deux
et un appartement, comme c'était le cas, de plus de 7
un appartement est marqué en bleu et une tendance en rose
C'était 50 points dans la fenêtre coulissante.
et maintenant c'est 200 points
Comment pouvez-vous dire en temps réel quand un modèle a commencé... c'est les photos sur l'histoire
comment savoir en temps réel quand un motif a commencé... C'est encore les images sur l'histoire.
Pas en temps réel, seulement à la fin de la fenêtre coulissante... Mais le fait est que personne ne savait comment algorithmer ce modèle post factum, c'est la première chose, et la deuxième chose est que ces choses peuvent être regroupées et que l'on peut obtenir des signes peut-être pas mauvais
J'ai eu la tâche de retourner l'algorithme de mon système, je l'ai fait. Bravo à moi, haha).
Pourquoi les zones non ombragées dans la première figure ?
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en faire.
Ce sont les zones où x1 et x2 étaient supérieurs à "1" (tendance) et inférieurs à 8 (plat).
Ceux-ci sont en quelque sorte au milieu entre un plat et une tendance.
Pas en temps réel, seulement à la fin de la fenêtre coulissante... Mais le fait est que personne ne savait post factum comment algorithmer cette mouche, c'est la première chose, et la deuxième - ces choses peuvent être en quelque sorte regroupées et peut-être obtenir des signes positifs.
Bon, j'avais pour tâche d'algorithmer un flotteur pour mon système, je l'ai fait) bravo à moi, haha)
non, je ne croirai jamais à une telle chose - que ça va marcher
Ce n'est pas un TF.
C'est vrai, ce n'est pas un TF, les exemples ont été réalisés sur des prix générés de manière aléatoire pour des raisons de commodité et de rapidité de reproduction des exemples. Vous pouvez prendre le TF que vous voulez.