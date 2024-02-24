L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1119
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tendance = 100k lignes. Sur les 8k+ restants (test), vous appliquez le modèle. Les données sont mélangées.
La métrique est le logloss. Poste de résultat. Tendance =... test =...
Pas très bon L'aptitude totale à la synthèse n'est pas supérieure à 31 % :-(.
Assistant, il y a une option pour préparer 50 enregistrements réels que les modèles de commerce sur OOS et afficher le résultat. Je vous enverrai le modèle au fur et à mesure que je l'enseignerai ????. En ce moment !!!!
Je pense qu'il y a un poisson dans cette centaine de lignes, car l'algorithme ne tombe pas, mais s'entête à utiliser un grand nombre d'entrées......
Il existe donc une option permettant d'exécuter mes modèles à travers mes données ????.
Sensei, merci pour le vote de confiance mais je n'en ai pas besoin))))
Alors c'est pour le fun....
Incroyable... J'ai réduit l'échantillon à 40 enregistrements à la fin les résultats de la formation sont restés au même niveau, où 30% sur vos données contre 70% sur les miennes, ce qui montre que mes données sont bien meilleures que les vôtres et je me demandais si vous les gagnez comment ?????.
Tendance = 100k lignes. Sur les 8k+ restants (test), vous appliquez le modèle. Les données sont mélangées.
Métrique de perte de logarithme. Résultat affiché. Tendance =... test =...
DateTime pourquoi avez-vous coupé... mélangez-les... c'est une série chronologique, pas un score bancaire...
)))))))))))))))) Un autre épisode du ballet marlésien, par Mikhail)))) C'est agréable que dans un monde de variabilité et de chaos, il existe des îlots de stabilité inébranlable)))).
Et il y a un an, Mikhail a même promis de maîtriser Java, mais...
Alors je le fais petit à petit..... Java est une telle chose :-)
Je n'ai rien coupé ou mélangé. C'est toi qui n'as pas apprécié. Faites-le.
En résumé, vos données sont moins bonnes que les miennes et si vous faites du commerce avec elles, je suis désolé pour vous :-(.
Je suis fatigué de rire aujourd'hui))))
Tu parles. Vous donnez aux gars un ensemble sentimental de n'importe quoi et vous vous asseyez là en riant quand les gens essaient d'en faire une merde, pas bon pour vos camarades d'armes, oh, pas bon.....
Pas le gamin, le gamin. Je ne sais pas pourquoi tu es allé là-bas)))).
Ahh, c'est toi qui lui donne une place dans notre communauté. Bon plan. Voyons ce que lui et son IA peuvent faire :-)
Dans ce cas, et avec votre jeu de données... désolé, mais beaucoup de gens vous ont dit à de nombreuses reprises que vous avez besoin d'au moins des milliers d'échantillons, et étant donné le caractère bruyant des données du marché, de préférence des centaines de milliers de points, mais lorsque vous apprendrez Java et utiliserez XGB, vous rirez de votre persistance dans le passé ;))
Mec, tu sais que pour mon TS 1000 points c'est 50 semaines de temps. Je ne suis pas sûr que l'on puisse obtenir un modèle de bonne qualité sans surentraînement, à moins qu'il ne s'agisse d'une sorte d'IA géante de Google, comme .....
Je n'ai rien coupé ou mélangé. C'est vous qui l'avez mal pris. Faites-le.
quels sont vos propres résultats ? juste pour garder les choses intéressantes.
J'ai donc trouvé une métrique améliorée pour le coefficient de Matthews, mais qu'est-ce que je peux dire si vous soufflez ici et là. :-(
Je suis coincé avec le passage d'un tableau d'une classe à une autre, et l'enfer... personne à qui demander :-(