Discussion de l'article "MQL5.community - Mémo utilisateur" - page 5

M M #: Je voudrais que les banques retirent mes fonds et ferment mon compte, mais je ne vois rien qui le permette. J'ai lu que seules les sommes gagnées pouvaient être retirées, mais ce n'est certainement pas le cas. Cette société retient mes 11 500 dollars et ne fournit pas de procédure étape par étape pour retirer tous mes fonds et clôturer le dossier. Lorsque j'arrive à ce stade, il apparaît que je n'ai pas d'argent sur mon compte !

Ne confondez pas le "compte de trading" avec le "compte de la communauté MQL5".

Je suppose que vous parlez d'un "compte commercial", alors contactez votre courtier. Il est le seul à pouvoir vous fournir des détails sur le retrait de vos fonds.

 
Je n'arrive pas à me connecter à MQL.Community sur MT5, je veux installer des indicateurs.
J'ai beau avoir changé mon mot de passe, la connexion échoue toujours "incorrect login / password".
Dossiers :
@Moazzam Iqbal #: Je n'arrive pas à me connecter à MQL.Community sur MT5, je veux installer des indicateurs. J'ai changé mon mot de passe mais la connexion échoue toujours "login / mot de passe incorrect".

Votre nom d'utilisateur est"moazzamiqbal", et non"Moazzam Iqbal".

 

Bonjour les amis !

Je suis follement stupide, alors ne lancez pas de tomates à la fois.

Pourquoi cette chose, en général, est-elle nécessaire ? Si ce n'est pas un secret, bien sûr.

Merci à tous !

 
Parce qu'il y a un tas de questions élémentaires et qu'il faut créer 100 fils de discussion pour y répondre, dont les réponses se trouvent dans cet article.

 

Par exemple, tous les jours ils créent des sujets "comment contacter l'administration ?" mais voici les réponses et il y a beaucoup de sujets de ce type.

Quelqu'un sait-il comment corriger et ce qui est corrigé ? Pourquoi je n'ai pas un tel élément dans le menu contextuel ?

En cherchant une image, le message a cessé d'être édité.

Ugh, j'ai enfin posé la question ! Yay mates !

