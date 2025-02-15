Discussion de l'article "MQL5.community - Mémo utilisateur" - page 5
Ne confondez pas le "compte de trading" avec le "compte de la communauté MQL5".
Je suppose que vous parlez d'un "compte commercial", alors contactez votre courtier. Il est le seul à pouvoir vous fournir des détails sur le retrait de vos fonds.
J'ai beau avoir changé mon mot de passe, la connexion échoue toujours "incorrect login / password".
Votre nom d'utilisateur est"moazzamiqbal", et non"Moazzam Iqbal".
Bonjour les amis !
Je suis follement stupide, alors ne lancez pas de tomates à la fois.
Pourquoi cette chose, en général, est-elle nécessaire ? Si ce n'est pas un secret, bien sûr.
Merci à tous !
Parce qu'il y a un tas de questions élémentaires et qu'il faut créer 100 fils de discussion pour y répondre, dont les réponses se trouvent dans cet article.
Par exemple, tous les jours ils créent des sujets "comment contacter l'administration ?" mais voici les réponses et il y a beaucoup de sujets de ce type.
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Quelqu'un sait-il comment corriger et ce qui est corrigé ? Pourquoi je n'ai pas un tel élément dans le menu contextuel ?
En cherchant une image, le message a cessé d'être édité.
Ugh, j'ai enfin posé la question ! Yay mates !