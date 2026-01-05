- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
10 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
6 (37.50%)
Mejor transacción:
11.69 USD
Peor transacción:
-6.16 USD
Beneficio Bruto:
45.01 USD (3 354 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.22 USD (982 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (28.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.71 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
89.67%
Carga máxima del depósito:
8.99%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
1 (6.25%)
Transacciones Cortas:
15 (93.75%)
Factor de Beneficio:
3.40
Beneficio Esperado:
1.99 USD
Beneficio medio:
4.50 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.15 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.15 USD (2.41%)
Reducción relativa:
De balance:
2.41% (13.15 USD)
De fondos:
21.58% (107.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|15
|EURAUD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD#
|27
|EURAUD#
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD#
|1.7K
|EURAUD#
|721
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.69 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +28.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.15 USD
