Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
10 (62.50%)
Убыточных трейдов:
6 (37.50%)
Лучший трейд:
11.69 USD
Худший трейд:
-6.16 USD
Общая прибыль:
45.01 USD (3 354 pips)
Общий убыток:
-13.22 USD (982 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.71 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
89.67%
Макс. загрузка депозита:
8.99%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
1 (6.25%)
Коротких трейдов:
15 (93.75%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.15 USD (5)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.15 USD (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.41% (13.15 USD)
По эквити:
21.58% (107.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|15
|EURAUD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD#
|27
|EURAUD#
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD#
|1.7K
|EURAUD#
|721
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
532
USD
USD
1
100%
16
62%
90%
3.40
1.99
USD
USD
22%
1:500