СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DASH Pro FX XM
Dwi Satryo Ariwibowo

DASH Pro FX XM

Dwi Satryo Ariwibowo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 6%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
10 (62.50%)
Убыточных трейдов:
6 (37.50%)
Лучший трейд:
11.69 USD
Худший трейд:
-6.16 USD
Общая прибыль:
45.01 USD (3 354 pips)
Общий убыток:
-13.22 USD (982 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.71 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
89.67%
Макс. загрузка депозита:
8.99%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
1 (6.25%)
Коротких трейдов:
15 (93.75%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.15 USD (5)
Прирост в месяц:
6.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.15 USD (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.41% (13.15 USD)
По эквити:
21.58% (107.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD# 15
EURAUD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD# 27
EURAUD# 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD# 1.7K
EURAUD# 721
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.69 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +28.71 USD
Макс. убыток в серии: -13.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit us on https://ea-dashpro.github.io/id or https://ea-dashpro.netlify.app

Join XM Copy Trade Platform on https://social.tp-redirect.com/s/elyYj2lL



Нет отзывов
2026.01.08 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DASH Pro FX XM
100 USD в месяц
6%
0
0
USD
532
USD
1
100%
16
62%
90%
3.40
1.99
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.