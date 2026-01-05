- 자본
트레이드:
16
이익 거래:
10 (62.50%)
손실 거래:
6 (37.50%)
최고의 거래:
11.69 USD
최악의 거래:
-6.16 USD
총 수익:
45.01 USD (3 354 pips)
총 손실:
-13.22 USD (982 pips)
연속 최대 이익:
8 (28.71 USD)
연속 최대 이익:
28.71 USD (8)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
89.67%
최대 입금량:
8.99%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.42
롱(주식매수):
1 (6.25%)
숏(주식차입매도):
15 (93.75%)
수익 요인:
3.40
기대수익:
1.99 USD
평균 이익:
4.50 USD
평균 손실:
-2.20 USD
연속 최대 손실:
5 (-13.15 USD)
연속 최대 손실:
-13.15 USD (5)
월별 성장률:
6.36%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.15 USD (2.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.41% (13.15 USD)
자본금별:
21.58% (107.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD#
|15
|EURAUD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD#
|27
|EURAUD#
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD#
|1.7K
|EURAUD#
|721
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.69 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +28.71 USD
연속 최대 손실: -13.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit us on https://ea-dashpro.github.io/id or https://ea-dashpro.netlify.app
Join XM Copy Trade Platform on https://social.tp-redirect.com/s/elyYj2lL
