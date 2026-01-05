SeñalesSecciones
Dwi Satryo Ariwibowo

DASH Pro FX Exness

Dwi Satryo Ariwibowo
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 7%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
16 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
6 (27.27%)
Mejor transacción:
11.69 USD
Peor transacción:
-6.15 USD
Beneficio Bruto:
48.79 USD (3 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.22 USD (986 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (32.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
87.13%
Carga máxima del depósito:
23.63%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.70
Transacciones Largas:
1 (4.55%)
Transacciones Cortas:
21 (95.45%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
1.62 USD
Beneficio medio:
3.05 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.19 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.19 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.40% (13.19 USD)
De fondos:
21.20% (106.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADm 19
NZDCADm 2
EURAUDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADm 30
NZDCADm 1
EURAUDm 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADm 2.1K
NZDCADm 80
EURAUDm 719
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.69 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +32.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit us on https://ea-dashpro.github.io/id or https://ea-dashpro.netlify.app
No hay comentarios
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DASH Pro FX Exness
100 USD al mes
7%
0
0
USD
536
USD
1
100%
22
72%
87%
3.69
1.62
USD
21%
1:200
Copiar

