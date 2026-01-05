- Incremento
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
16 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
6 (27.27%)
Mejor transacción:
11.69 USD
Peor transacción:
-6.15 USD
Beneficio Bruto:
48.79 USD (3 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.22 USD (986 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (32.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
87.13%
Carga máxima del depósito:
23.63%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.70
Transacciones Largas:
1 (4.55%)
Transacciones Cortas:
21 (95.45%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
1.62 USD
Beneficio medio:
3.05 USD
Pérdidas medias:
-2.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-13.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.19 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.19 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.40% (13.19 USD)
De fondos:
21.20% (106.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|19
|NZDCADm
|2
|EURAUDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm
|30
|NZDCADm
|1
|EURAUDm
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm
|2.1K
|NZDCADm
|80
|EURAUDm
|719
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging.
No hay comentarios
