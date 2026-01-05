- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
16 (72.72%)
손실 거래:
6 (27.27%)
최고의 거래:
11.69 USD
최악의 거래:
-6.15 USD
총 수익:
48.79 USD (3 887 pips)
총 손실:
-13.22 USD (986 pips)
연속 최대 이익:
14 (32.60 USD)
연속 최대 이익:
32.60 USD (14)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
87.13%
최대 입금량:
23.63%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.70
롱(주식매수):
1 (4.55%)
숏(주식차입매도):
21 (95.45%)
수익 요인:
3.69
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
3.05 USD
평균 손실:
-2.20 USD
연속 최대 손실:
5 (-13.19 USD)
연속 최대 손실:
-13.19 USD (5)
월별 성장률:
7.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.19 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.40% (13.19 USD)
자본금별:
21.20% (106.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|19
|NZDCADm
|2
|EURAUDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm
|30
|NZDCADm
|1
|EURAUDm
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm
|2.1K
|NZDCADm
|80
|EURAUDm
|719
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.69 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +32.60 USD
연속 최대 손실: -13.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit us on https://ea-dashpro.github.io/id or https://ea-dashpro.netlify.app
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
7%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
1
100%
22
72%
87%
3.69
1.62
USD
USD
21%
1:200