- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
16 (72.72%)
Убыточных трейдов:
6 (27.27%)
Лучший трейд:
11.69 USD
Худший трейд:
-6.15 USD
Общая прибыль:
48.79 USD (3 887 pips)
Общий убыток:
-13.22 USD (986 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (32.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
87.13%
Макс. загрузка депозита:
23.63%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
1 (4.55%)
Коротких трейдов:
21 (95.45%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
3.05 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.19 USD (5)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.19 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (13.19 USD)
По эквити:
21.20% (106.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|19
|NZDCADm
|2
|EURAUDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm
|30
|NZDCADm
|1
|EURAUDm
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm
|2.1K
|NZDCADm
|80
|EURAUDm
|719
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.69 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.60 USD
Макс. убыток в серии: -13.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
536
USD
USD
1
100%
22
72%
87%
3.69
1.62
USD
USD
21%
1:200