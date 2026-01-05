СигналыРазделы
Dwi Satryo Ariwibowo

DASH Pro FX Exness

Dwi Satryo Ariwibowo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 7%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
16 (72.72%)
Убыточных трейдов:
6 (27.27%)
Лучший трейд:
11.69 USD
Худший трейд:
-6.15 USD
Общая прибыль:
48.79 USD (3 887 pips)
Общий убыток:
-13.22 USD (986 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (32.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
87.13%
Макс. загрузка депозита:
23.63%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
1 (4.55%)
Коротких трейдов:
21 (95.45%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
3.05 USD
Средний убыток:
-2.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-13.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.19 USD (5)
Прирост в месяц:
7.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.19 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (13.19 USD)
По эквити:
21.20% (106.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm 19
NZDCADm 2
EURAUDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm 30
NZDCADm 1
EURAUDm 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm 2.1K
NZDCADm 80
EURAUDm 719
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.69 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +32.60 USD
Макс. убыток в серии: -13.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit us on https://ea-dashpro.github.io/id or https://ea-dashpro.netlify.app
Нет отзывов
2026.01.08 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 16:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 16:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 06:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
