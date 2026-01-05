SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / News Trading
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

News Trading

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
21 semanas
21 semanas
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
15 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
11.35 USD (662 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (11.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.35 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
26 segundos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
9 (60.00%)
Transacciones Cortas:
6 (40.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 6
USDJPY 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 299
USDJPY 284
EURUSD 47
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
otros 522...
https://linktr.ee/redbitfx
No hay comentarios
2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.9% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.8% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
