Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
15 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
11.35 USD (662 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (11.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.35 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
26 segundos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
9 (60.00%)
Transacciones Cortas:
6 (40.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
5.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|299
|USDJPY
|284
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +11.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
otros 522...
