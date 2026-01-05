СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / News Trading
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

News Trading

0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.35 USD (662 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (11.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.35 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
26 секунд
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 6
USDJPY 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 299
USDJPY 284
EURUSD 47
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.35 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
еще 522...
https://linktr.ee/redbitfx
Нет отзывов
2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.9% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.8% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
