- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
15 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.35 USD (662 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
15 (11.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.35 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
26 секунд
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|299
|USDJPY
|284
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.35 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
Нет отзывов