Signaux / MetaTrader 4 / News Trading
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

News Trading

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
15 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.29 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
11.35 USD (662 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
15 (11.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.35 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
26 secondes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
9 (60.00%)
Courts trades:
6 (40.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
0.76 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
5.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 6
USDJPY 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 299
USDJPY 284
EURUSD 47
AUDUSD 32
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.29 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +11.35 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
522 plus...
https://linktr.ee/redbitfx
Aucun avis
2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.9% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.8% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
