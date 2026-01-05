- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.35 USD (662 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (11.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.35 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
26 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|299
|USDJPY
|284
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 3
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 5
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
