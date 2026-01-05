SegnaliSezioni
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

News Trading

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.35 USD (662 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (11.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.35 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
26 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
USDJPY 4
EURUSD 2
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 6
USDJPY 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 299
USDJPY 284
EURUSD 47
AUDUSD 32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 3
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
522 più
https://linktr.ee/redbitfx
Non ci sono recensioni
2026.01.05 00:56
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.9% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.8% of days out of the 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 00:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 00:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
