SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Consisten Flow
Kukuh Adi Krisna Pw

Consisten Flow

Kukuh Adi Krisna Pw
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
XMGlobal-Real 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.87 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
9.05 USD (665 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (9.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.05 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
98.40%
Carga máxima del depósito:
6.73%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.81%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
16.90% (84.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP# 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP# 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP# 665
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.87 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +9.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Consisten Flow
30 USD al mes
2%
0
0
USD
509
USD
1
81%
11
100%
98%
n/a
0.82
USD
17%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.