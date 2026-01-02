СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Consisten Flow
Kukuh Adi Krisna Pw

Consisten Flow

Kukuh Adi Krisna Pw
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.63 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.77 USD (55 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (0.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.47%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
0.39 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.15% (0.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP# 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP# 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.63 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.