- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.63 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.77 USD (55 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (0.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.57
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.47%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
2 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
0.39 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.15% (0.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP#
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Лучший трейд: +0.63 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
0.39
USD
USD
0%
1:500