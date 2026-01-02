- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.87 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
2.84 USD (203 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.84 USD (8)
Índice de Sharpe:
1.27
Atividade de negociação:
97.38%
Depósito máximo carregado:
6.73%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
0.36 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.90% (84.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP#
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP#
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.87 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +2.84 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
