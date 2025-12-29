- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
12 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
30.31 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
101.08 USD (101 056 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (101.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.08 USD (12)
Ratio de Sharpe:
1.15
Actividad comercial:
54.41%
Carga máxima del depósito:
13.38%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
12 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
8.42 USD
Beneficio medio:
8.42 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
5.78% (29.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.31 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +101.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
20%
0
0
USD
USD
601
USD
USD
1
91%
12
100%
54%
n/a
8.42
USD
USD
6%
1:200