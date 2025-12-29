- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
12 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
30.31 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
101.08 USD (101 056 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
12 (101.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.15
Торговая активность:
54.41%
Макс. загрузка депозита:
13.38%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.42 USD
Средняя прибыль:
8.42 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.78% (29.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|101
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|101K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.31 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +101.08 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
Exness-Real24
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
FBS-Real-5
|0.00 × 2
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
Pepperstone-01
|0.00 × 1
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
