СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DASH Pro GOLD Exness
Dwi Satryo Ariwibowo

DASH Pro GOLD Exness

Dwi Satryo Ariwibowo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
12 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
30.31 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
101.08 USD (101 056 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
12 (101.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.08 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.15
Торговая активность:
54.41%
Макс. загрузка депозита:
13.38%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
8.42 USD
Средняя прибыль:
8.42 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
5.78% (29.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.31 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +101.08 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
Нет отзывов
2025.12.30 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 00:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 00:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 23:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 23:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 23:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
