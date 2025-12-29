- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
12 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
30.31 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
101.08 USD (101 056 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (101.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.08 USD (12)
Sharpe Ratio:
1.15
Trading-Aktivität:
54.41%
Max deposit load:
13.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
12 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
8.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.78% (29.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|101K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.31 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Built for consistency and capital protection – Signal generated using a daily MA with smart averaging. Visit on https://ea-dashpro.netlify.app
