- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
5 (55.55%)
Transacciones Irrentables:
4 (44.44%)
Mejor transacción:
99.50 USD
Peor transacción:
-53.65 USD
Beneficio Bruto:
320.85 USD (6 465 pips)
Pérdidas Brutas:
-195.05 USD (4 063 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (99.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
5.04%
Carga máxima del depósito:
1.25%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
13.98 USD
Beneficio medio:
64.17 USD
Pérdidas medias:
-48.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-53.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.65 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
84.90 USD (3.81%)
Reducción relativa:
De balance:
3.81% (84.90 USD)
De fondos:
3.20% (68.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|126
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.50 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +99.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
9
55%
5%
1.64
13.98
USD
USD
4%
1:200