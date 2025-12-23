- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
5 (55.55%)
亏损交易:
4 (44.44%)
最好交易:
99.50 USD
最差交易:
-53.65 USD
毛利:
320.85 USD (6 465 pips)
毛利亏损:
-195.05 USD (4 063 pips)
最大连续赢利:
1 (99.50 USD)
最大连续盈利:
99.50 USD (1)
夏普比率:
0.24
交易活动:
5.04%
最大入金加载:
1.25%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
1.48
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
1.64
预期回报:
13.98 USD
平均利润:
64.17 USD
平均损失:
-48.76 USD
最大连续失误:
1 (-53.65 USD)
最大连续亏损:
-53.65 USD (1)
每月增长:
6.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
84.90 USD (3.81%)
相对跌幅:
结余:
3.81% (84.90 USD)
净值:
3.20% (68.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|126
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.50 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.50 USD
最大连续亏损: -53.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
9
55%
5%
1.64
13.98
USD
USD
4%
1:200