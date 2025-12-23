- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
8 (61.53%)
손실 거래:
5 (38.46%)
최고의 거래:
142.08 USD
최악의 거래:
-67.00 USD
총 수익:
593.59 USD (15 611 pips)
총 손실:
-262.05 USD (5 393 pips)
연속 최대 이익:
3 (272.74 USD)
연속 최대 이익:
272.74 USD (3)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
2.03%
최대 입금량:
1.25%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.32
롱(주식매수):
10 (76.92%)
숏(주식차입매도):
3 (23.08%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
25.50 USD
평균 이익:
74.20 USD
평균 손실:
-52.41 USD
연속 최대 손실:
1 (-67.00 USD)
연속 최대 손실:
-67.00 USD (1)
월별 성장률:
16.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
142.90 USD (6.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.41% (142.90 USD)
자본금별:
3.20% (68.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|332
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.08 USD
최악의 거래: -67 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +272.74 USD
연속 최대 손실: -67.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
0%
13
61%
2%
2.26
25.50
USD
USD
6%
1:200