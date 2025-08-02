Divisas / ZION
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZION: Zions Bancorporation N.A
57.50 USD 1.00 (1.77%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZION de hoy ha cambiado un 1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.52, mientras que el máximo ha alcanzado 58.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zions Bancorporation N.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZION News
- Zacks.com featured highlights include Flowserve, Zions, Astronics and CommScope
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Las acciones de Zions Bancorp se mantienen estables mientras Truist mantiene el precio objetivo de $59
- Zions Bancorp stock holds steady as Truist maintains $59 price target
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- Zions en la Conferencia de Barclays: Optimismo estratégico en medio de la incertidumbre
- Zions at Barclays Conference: Strategic Optimism Amid Uncertainty
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, Pediatrix Medical, Envista and Zions Bancorporation
- Why Zions (ZION) is a Great Dividend Stock Right Now
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With Room to Rise Further
- M&T Bank Rewards Shareholders, Lifts Quarterly Dividend by 11.1%
- Why Is Zions (ZION) Down 6.5% Since Last Earnings Report?
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Virtus Investment Rewards Shareholders With a 6.7% Dividend Hike
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Why Zions (ZION) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Buy These 5 Low-Leverage Stocks Amid Tariff-Induced Uncertainty
- Zions (ZION) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zions Lifts Quarterly Dividend by 5%: Can it Keep Up the Pace?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
Rango diario
56.52 58.85
Rango anual
39.39 63.22
- Cierres anteriores
- 56.50
- Open
- 56.62
- Bid
- 57.50
- Ask
- 57.80
- Low
- 56.52
- High
- 58.85
- Volumen
- 3.145 K
- Cambio diario
- 1.77%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- 16.14%
- Cambio anual
- 22.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B