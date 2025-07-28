Währungen / ZION
ZION: Zions Bancorporation N.A
59.15 USD 1.65 (2.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZION hat sich für heute um 2.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.61 bis zu einem Hoch von 59.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zions Bancorporation N.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
57.61 59.22
Jahresspanne
39.39 63.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.50
- Eröffnung
- 57.94
- Bid
- 59.15
- Ask
- 59.45
- Tief
- 57.61
- Hoch
- 59.22
- Volumen
- 2.432 K
- Tagesänderung
- 2.87%
- Monatsänderung
- 3.57%
- 6-Monatsänderung
- 19.47%
- Jahresänderung
- 26.50%
