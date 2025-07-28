Валюты / ZION
ZION: Zions Bancorporation N.A
56.50 USD 0.57 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZION за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.52, а максимальная — 57.26.
Следите за динамикой Zions Bancorporation N.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.52 57.26
Годовой диапазон
39.39 63.22
- Предыдущее закрытие
- 57.07
- Open
- 57.11
- Bid
- 56.50
- Ask
- 56.80
- Low
- 55.52
- High
- 57.26
- Объем
- 2.894 K
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- -1.07%
- 6-месячное изменение
- 14.12%
- Годовое изменение
- 20.83%
