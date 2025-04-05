Divisas / SLS
SLS: SELLAS Life Sciences Group Inc
1.69 USD 0.02 (1.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLS de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.67, mientras que el máximo ha alcanzado 1.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SELLAS Life Sciences Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SLS News
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Sellas Life Sciences: SLS009’s Phase 2 Sets Up A Promising 2026 (NASDAQ:SLS)
- IDMC recommends continuation of Phase 3 AML trial for galinpepimut-S
- SELLAS Life Sciences Group (SLS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock? (Revised)
- SELLAS Life Sciences adds cancer research expert to scientific board
- SELLAS Life Sciences to join Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- SELLAS Life Sciences: Tons Of Completed Studies (NASDAQ:SLS)
- Sellas Life Sciences director Van Nostrand buys $14,800 in stock
- SELLAS adds oncology experts to advisory board
- SELLAS reports potential colorectal cancer therapy progress
- Galena Biopharma stock hits 52-week high at $1.85
- SELLAS Life Sciences to Participate in Fireside Chat at the A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase
- Solaris Resources files Q1 financials with SEC
- SELLAS advances pediatric AML treatment with Phase 2 trial
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
Rango diario
1.67 1.77
Rango anual
0.77 2.27
- Cierres anteriores
- 1.67
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.67
- High
- 1.77
- Volumen
- 2.122 K
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- -11.98%
- Cambio a 6 meses
- 57.94%
- Cambio anual
- 37.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B