Währungen / SLS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLS: SELLAS Life Sciences Group Inc
1.62 USD 0.01 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLS hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.60 bis zu einem Hoch von 1.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die SELLAS Life Sciences Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLS News
- Solaris Resources stock price target raised to $13 from $11 at H.C. Wainwright
- Sellas Life Sciences: SLS009’s Phase 2 Sets Up A Promising 2026 (NASDAQ:SLS)
- IDMC recommends continuation of Phase 3 AML trial for galinpepimut-S
- SELLAS Life Sciences Group (SLS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock? (Revised)
- SELLAS Life Sciences adds cancer research expert to scientific board
- SELLAS Life Sciences to join Russell 3000 and Russell 2000 indexes
- SELLAS Life Sciences: Tons Of Completed Studies (NASDAQ:SLS)
- Sellas Life Sciences director Van Nostrand buys $14,800 in stock
- SELLAS adds oncology experts to advisory board
- SELLAS reports potential colorectal cancer therapy progress
- Galena Biopharma stock hits 52-week high at $1.85
- SELLAS Life Sciences to Participate in Fireside Chat at the A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase
- Solaris Resources files Q1 financials with SEC
- SELLAS advances pediatric AML treatment with Phase 2 trial
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
Tagesspanne
1.60 1.64
Jahresspanne
0.77 2.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.61
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Tief
- 1.60
- Hoch
- 1.64
- Volumen
- 1.271 K
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- -15.63%
- 6-Monatsänderung
- 51.40%
- Jahresänderung
- 31.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K