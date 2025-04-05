Валюты / SLS
SLS: SELLAS Life Sciences Group Inc
1.67 USD 0.01 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLS за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.73.
Следите за динамикой SELLAS Life Sciences Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.65 1.73
Годовой диапазон
0.77 2.27
- Предыдущее закрытие
- 1.68
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Low
- 1.65
- High
- 1.73
- Объем
- 1.963 K
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -13.02%
- 6-месячное изменение
- 56.07%
- Годовое изменение
- 35.77%
