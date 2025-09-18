Divisas / SCHW-PD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SCHW-PD: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent
25.52 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCHW-PD de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.47, mientras que el máximo ha alcanzado 25.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.47 25.63
Rango anual
24.36 25.63
- Cierres anteriores
- 25.49
- Open
- 25.53
- Bid
- 25.52
- Ask
- 25.82
- Low
- 25.47
- High
- 25.63
- Volumen
- 95
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 2.90%
- Cambio anual
- 2.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B