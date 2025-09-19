Währungen / SCHW-PD
SCHW-PD: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent
25.48 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHW-PD hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.42 bis zu einem Hoch von 25.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.42 25.53
Jahresspanne
24.36 25.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.52
- Eröffnung
- 25.42
- Bid
- 25.48
- Ask
- 25.78
- Tief
- 25.42
- Hoch
- 25.53
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 1.35%
- 6-Monatsänderung
- 2.74%
- Jahresänderung
- 2.74%
