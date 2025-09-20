Valute / SCHW-PD
SCHW-PD: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent
25.42 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCHW-PD ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.35 e ad un massimo di 25.48.
Segui le dinamiche di The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.35 25.48
Intervallo Annuale
24.36 25.63
- Chiusura Precedente
- 25.48
- Apertura
- 25.46
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Minimo
- 25.35
- Massimo
- 25.48
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 2.50%
- Variazione Annuale
- 2.50%
20 settembre, sabato