SCHW-PD: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent

25.42 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHW-PD ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.35 e ad un massimo di 25.48.

Segui le dinamiche di The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.35 25.48
Intervallo Annuale
24.36 25.63
Chiusura Precedente
25.48
Apertura
25.46
Bid
25.42
Ask
25.72
Minimo
25.35
Massimo
25.48
Volume
37
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
1.11%
Variazione Semestrale
2.50%
Variazione Annuale
2.50%
20 settembre, sabato