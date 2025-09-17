Валюты / SCHW-PD
SCHW-PD: The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent
25.49 USD 0.11 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHW-PD за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 25.49.
Следите за динамикой The Charles Schwab Corporation Depositary Shares each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.33 25.49
Годовой диапазон
24.36 25.53
- Предыдущее закрытие
- 25.38
- Open
- 25.33
- Bid
- 25.49
- Ask
- 25.79
- Low
- 25.33
- High
- 25.49
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 2.78%
- Годовое изменение
- 2.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.