MSAIW: MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants
0.0325 USD 0.0037 (12.85%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MSAIW de hoy ha cambiado un 12.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0202, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0549.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0202 0.0549
Rango anual
0.0122 0.2402
- Cierres anteriores
- 0.0288
- Open
- 0.0271
- Bid
- 0.0325
- Ask
- 0.0355
- Low
- 0.0202
- High
- 0.0549
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 12.85%
- Cambio mensual
- 61.69%
- Cambio a 6 meses
- -36.27%
- Cambio anual
- -33.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B