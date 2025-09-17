КотировкиРазделы
Валюты / MSAIW
Назад в Рынок акций США

MSAIW: MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants

0.0288 USD 0.0001 (0.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSAIW за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0200, а максимальная — 0.0290.

Следите за динамикой MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0200 0.0290
Годовой диапазон
0.0122 0.2402
Предыдущее закрытие
0.0289
Open
0.0200
Bid
0.0288
Ask
0.0318
Low
0.0200
High
0.0290
Объем
20
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
43.28%
6-месячное изменение
-43.53%
Годовое изменение
-40.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.