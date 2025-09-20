CotationsSections
MSAIW: MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants

0.0365 USD 0.0041 (12.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MSAIW a changé de 12.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0301 et à un maximum de 0.0365.

Suivez la dynamique MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0301 0.0365
Range Annuel
0.0122 0.2402
Clôture Précédente
0.0324
Ouverture
0.0301
Bid
0.0365
Ask
0.0395
Plus Bas
0.0301
Plus Haut
0.0365
Volume
3
Changement quotidien
12.65%
Changement Mensuel
81.59%
Changement à 6 Mois
-28.43%
Changement Annuel
-24.90%
20 septembre, samedi