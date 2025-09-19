KurseKategorien
MSAIW: MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants

0.0365 USD 0.0041 (12.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MSAIW hat sich für heute um 12.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0301 bis zu einem Hoch von 0.0365 gehandelt.

Verfolgen Sie die MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0301 0.0365
Jahresspanne
0.0122 0.2402
Vorheriger Schlusskurs
0.0324
Eröffnung
0.0301
Bid
0.0365
Ask
0.0395
Tief
0.0301
Hoch
0.0365
Volumen
3
Tagesänderung
12.65%
Monatsänderung
81.59%
6-Monatsänderung
-28.43%
Jahresänderung
-24.90%
