Valute / MSAIW
MSAIW: MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants
0.0365 USD 0.0041 (12.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSAIW ha avuto una variazione del 12.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0301 e ad un massimo di 0.0365.
Segui le dinamiche di MultiSensor AI Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0301 0.0365
Intervallo Annuale
0.0122 0.2402
- Chiusura Precedente
- 0.0324
- Apertura
- 0.0301
- Bid
- 0.0365
- Ask
- 0.0395
- Minimo
- 0.0301
- Massimo
- 0.0365
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 12.65%
- Variazione Mensile
- 81.59%
- Variazione Semestrale
- -28.43%
- Variazione Annuale
- -24.90%
21 settembre, domenica