LANDO: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab

20.02 USD 0.15 (0.74%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LANDO de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.81, mientras que el máximo ha alcanzado 20.35.

Rango diario
19.81 20.35
Rango anual
18.50 22.89
Cierres anteriores
20.17
Open
20.15
Bid
20.02
Ask
20.32
Low
19.81
High
20.35
Volumen
71
Cambio diario
-0.74%
Cambio mensual
3.57%
Cambio a 6 meses
-1.14%
Cambio anual
-12.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B