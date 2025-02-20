QuotazioniSezioni
Valute / LANDO
Tornare a Azioni

LANDO: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab

19.85 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LANDO ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.80 e ad un massimo di 20.35.

Segui le dinamiche di Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LANDO News

Intervallo Giornaliero
19.80 20.35
Intervallo Annuale
18.50 22.89
Chiusura Precedente
19.87
Apertura
20.00
Bid
19.85
Ask
20.15
Minimo
19.80
Massimo
20.35
Volume
37
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
2.69%
Variazione Semestrale
-1.98%
Variazione Annuale
-12.75%
20 settembre, sabato