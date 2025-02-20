KurseKategorien
LANDO: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab

19.87 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LANDO hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.87 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.87 20.00
Jahresspanne
18.50 22.89
Vorheriger Schlusskurs
19.87
Eröffnung
20.00
Bid
19.87
Ask
20.17
Tief
19.87
Hoch
20.00
Volumen
2
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
2.79%
6-Monatsänderung
-1.88%
Jahresänderung
-12.66%
