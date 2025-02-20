Валюты / LANDO
LANDO: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab
20.17 USD 0.21 (1.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LANDO за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.96, а максимальная — 20.29.
Следите за динамикой Gladstone Land Corporation - 6.00% Series B Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.96 20.29
Годовой диапазон
18.50 22.89
- Предыдущее закрытие
- 19.96
- Open
- 20.13
- Bid
- 20.17
- Ask
- 20.47
- Low
- 19.96
- High
- 20.29
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- 4.35%
- 6-месячное изменение
- -0.40%
- Годовое изменение
- -11.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.